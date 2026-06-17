「自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」6月15日の参院決算委員会で、こう主張したのは立憲民主党・古賀千景参院議員（59）。防衛省が作成した子ども向け冊子『まるわかり！日本の防衛〜はじめての防衛白書2024』に関する質疑のなかで述べたが、“自衛隊に対する偏見”などとして問題視されている。「参院決算委員会で古賀氏の答弁に立った小泉進次郎