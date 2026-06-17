JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線に「Supreme Class」を10月1日に導入する。Supreme Classは、グリーン車より上位の座席クラスとして、個室の「Supreme Class Cabin」と半個室の「Supreme Class Seat」を設定する。[caption id="attachment_373892" align="alignnone" width="900"] ▲Supreme Class Cabin（7号車）[/caption]Cabinタイプは、N700Sの7号車と10号車に各1室を設ける。7号車は2名、10号車は1名利用が可能で、鍵