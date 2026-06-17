6月16日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.5の地震が発生。群馬県と埼玉県で最大震度5弱の揺れを観測した。北陸新幹線と上越新幹線の一部区間で運転が見合わされたが、午後10時8分ごろ、設備などの安全確認が終了して、全線で運転を再開している。この地震で、テレビ各局は地震速報や報道特別番組を放送したが、この時間帯に放送されていた番組のなかでも、「クローズアップ現代」（NHK）に出演していた