タツノコプロの『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』ファンブックが発売された。＞＞＞ファンブック表紙や中面サンプルをチェック！（写真5点）『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』は、1977年1月から1979年1月まで、全108話が放送されたタイムボカンシリーズ第2作。黄金のありかを示すといわれるドクロストーンを巡って、正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボーが世界中を駆けめぐり争奪戦を繰り広げる。シリーズの人