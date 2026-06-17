【ヤッターマン】キャラクターやメカ、大河原邦雄インタビュー収録のファンブック！
タツノコプロの『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』ファンブックが発売された。
＞＞＞ファンブック表紙や中面サンプルをチェック！（写真5点）
『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』は、1977年1月から1979年1月まで、全108話が放送されたタイムボカンシリーズ第2作。黄金のありかを示すといわれるドクロストーンを巡って、正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボーが世界中を駆けめぐり争奪戦を繰り広げる。シリーズの人気を決定づけたタツノコギャグアニメの決定版だ。
本書では、ヤッターマンやドロンボー一味をはじめ、ヤッターメカ、ドロンボーメカ、ゾロメカなどの個性豊かなメカを一挙紹介。
さらに、各話のあらすじやゲストキャラクターの紹介に加え、「ドロンジョギャラリー」、タイムボカンシリーズのメカニックデザイナー・大河原邦男氏のインタビューなど、見どころ満載の内容となっている。
懐かしの名場面を凝縮した、思わず「ポチッとな」と言いたくなる『ヤッターマン』ファン必携の保存版をお見逃しなく。
＞＞＞ファンブック表紙や中面サンプルをチェック！（写真5点）
『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』は、1977年1月から1979年1月まで、全108話が放送されたタイムボカンシリーズ第2作。黄金のありかを示すといわれるドクロストーンを巡って、正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボーが世界中を駆けめぐり争奪戦を繰り広げる。シリーズの人気を決定づけたタツノコギャグアニメの決定版だ。
さらに、各話のあらすじやゲストキャラクターの紹介に加え、「ドロンジョギャラリー」、タイムボカンシリーズのメカニックデザイナー・大河原邦男氏のインタビューなど、見どころ満載の内容となっている。
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