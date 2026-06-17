北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた日本代表は、６月20日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。気掛かりなのは、オランダ戦でタックルを受けて左膝を負傷し、75分で交代を余儀なくされた久保建英の状態だ。試合後は車イスに乗って会場を後にした。まだ、怪我の詳しい診断結果は伝えられていないが、チュニジア戦の出場は厳しい可能性は低くない。というよりも、ここで無理をさせる必