JR東海リテイリング・プラスは、「ゆかり黄金缶」自販機を5月26日から設置した。坂角総本舖が製造する名古屋限定商品で、「ゆかり黄金缶」を東海道新幹線に乗車する直前に購入できるようにする。名古屋城の鯱にちなみ、黄金色の缶を採用した。設置場所は名古屋駅の東海道新幹線下りホーム6号車付近。販売商品は「ゆかり黄金缶10枚入」（税込918円）で、決済はキャッシュレスのみ。