【PS4：バージョン：13.52】 6月16日 配信開始 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 4の新たなシステムソフトウェア「バージョン：13.52」の配信を6月16日より開始した。 PS4向けにおよそ3カ月ぶりのアップデートが配信された。今回の内容はシステムソフトウェアのセキュリティ修正を行なうもので、新たな機能追加などは実施さ