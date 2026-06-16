34歳の美人経営者が、結婚式を目前にして“婚約者”に「もう一緒にいたくない？」と追及。自分が呼び込んだ状況に「本当に患ってる」と迷走をあらわにする場面があった。

【映像】“婚約者”の回答になんとも言えない表情のあやか

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚約9日目を迎えた、あやかとヒロキ（ゴルフを愛する経営者・年収3000万円・36）。2人は夫婦関係と浮気をめぐり、「人間は皆するもの」（あやか）、「浮気は嫌」（ヒロキ）という価値観のズレで信頼関係に亀裂が入っていたが、結婚式まで残り5日のこの日も同じテーマで話し合いを行った。

ヒロキは「自分が今思っていることは伝えているつもり」とした上で、「失った信頼を取り戻せるかもしれないって気持ちで、一緒にいようとしてくれてるってこと？」とあやかに問いかける。「時間が経てば（不安が）取れるものなのか、今後ずっと残ってしまう可能性があるのもわかってるけど、それでもヒロキくんと向き合いたいと思ってる」と答えるあやかに、ヒロキは「俺はそこまで体力が持たない気がする」と正直な胸の内を明かした。

この言葉を受け、あやかが「もう一緒にいたくない？」と直球で尋ねると、ヒロキは「今すぐ結論を出せって言われたら、そういう結論」と冷静な考えを打ち明ける。その後の個別インタビューであやかは、この議論によって過去にデートが流れたことも引き合いに、「なんかもう本当に患ってる……」と自身が迷走している様子を見せた。

このシリアスな2人の対話を見守っていたスタジオMCの森香澄は、「あやかさんは“楽しいことは楽しもう、全部忘れて前に進もう”って切り替えができるタイプ。でも、ヒロキさんはそれができないから、『俺はちょっとまだついていけてないよ』っていうのを感じてるのかな」と2人の心理状態を推察していた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）