フリーアナウンサーの宇賀なつみが6月15日までにInstagramを更新。韓国旅行でのほろ酔いショットを公開し、ファンから興奮の声が寄せられている。《先日サクッと韓国へ》《可愛い妹たちに遊んでもらって、楽しかった!!行くたびに新しいソウルは、やはり定期的に案内してもらわないとっっ》とつづり、ハングル表記で「ありがとうございます」と記した。投稿には、ソウルでの女子旅の様子の写真を10枚添えられていたが、かなり