フリーアナウンサーの宇賀なつみが6月15日までにInstagramを更新。韓国旅行でのほろ酔いショットを公開し、ファンから興奮の声が寄せられている。

《先日サクッと韓国へ》《可愛い妹たちに遊んでもらって、楽しかった!! 行くたびに新しいソウルは、やはり定期的に案内してもらわないとっっ》とつづり、ハングル表記で「ありがとうございます」と記した。

投稿には、ソウルでの女子旅の様子の写真を10枚添えられていたが、かなりお酒を飲んだ様子。10枚めには、ビール片手に少し酔ったようなカメラ目線での笑顔のショットも公開した。

これにはファンも大興奮した様子で、コメント欄には《多分酔ってるであろう最後の写真がなかなか見れない表情で…》《最後の写真良すぎでしょ》《結構飲んでます?》などのコメントが集まっている。

立教大学卒業後、2009年4月にアナウンサーとしてテレビ朝日へ入社した宇賀アナ。新人時代から、同局の看板番組『報道ステーション』に出演し、一躍、人気アナウンサーとなった。プライベートでは、2017年5月に、大学時代の同級生と入籍しており、その後も『羽鳥慎一モーニングショー』のアシスタントなどを務めていたが、2019年3月末でテレビ朝日を退社し、フリーアナウンサーとなった。2020年4月からは情報バラエティ番組『土曜はナニする!?』（フジテレビ系）で、お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太とともにMCを務めている。

スポーツ紙記者が言う。

「宇賀さんは、テレ朝在籍時はワインを一晩で3本空けるなど『アナウンス部イチの酒豪』ともいわれ、お酒が大好きなようです。写真もかなり飲んでいるようにも見えますね。ご主人は朝日新聞を退社後、2021年3月付で老舗広告代理店の代表取締役に就任し、一時は“社長夫人”となりましたが、2023年10月1日、宇賀さんはInstagramで《本当に幸せな結婚生活でした》などとつづり、離婚を報告しています。

また、宇賀さんといえば“お酒好き”のほかに『どんなに忙しくても、旅に出て新しい世界と出会いたい』と公言している、大の“旅好き”としても知られています。東京出身の宇賀さんですが、小学生のときからスキーに親しみ、大学生時代にスノーボードに移行するなどアウトドア派ですから、きっと部屋にじっとしていられない性格なのでしょう」

Instagramにはたびたび、旅の様子をアップしている宇賀アナは、2019年9月から朝日新聞デジタル版で月1回の『宇賀なつみ わたしには旅をさせよ』という旅エッセーの連載を開始。79回めとなる最新回では、オランダの首都・アムステルダムへの旅をつづっている。

「宇賀さんが2023年2月に初めて出版したエッセイ『じゆうがたび』も、自身の人生を旅を通して見つめていく内容でした。またフリーに転身以降は、時間の余裕ができたのか、旅へのこだわりが強い傾向にあるようです。

2026年3月と4月のInstagramには、シンガポール政府観光局とHISとのコラボ企画で、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻でタレントの清水みさとさんと、シンガポール旅行での様子をアップするなど、“旅インフルエンサー”化が加速しているような気もします」

今回のように、ほろ酔い姿まで見せてくれるとあれば、宇賀の女子旅投稿から今後も目が離せない。