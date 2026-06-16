最上町の小学校で16日、地元産のアスパラガスが提供され、生産者と交流しながら児童たちが地場産品への理解を深めました。最上町の小・中学校、それにこども園と保育所で16日、一斉に地元特産のアスパラガスが給食に提供されました。このうち、向町小学校には提供されたアスパラガスを育てた斎藤常久さんが訪れ、給食を前に、3年生たちと交流しました。生産者斎藤常久さん「給食のアスパラを食べて皆さん健やかににょろっと伸びる