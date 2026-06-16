徳島市議会6月定例会は6月16日に代表質問が行われ、議員から市の生活保護費過大請求問題について厳しい質問が寄せられました。徳島市議会6月定例会は、16日から代表質問が始まりました。この中で、朋友会の森本聖子議員は、市の生活保護費過大請求問題について質しました。森本議員は、この問題を調査してきた百条委員会における市職員のヒアリング内容について、市は第三者による再検証を進めるとしているが、これは市長にとって