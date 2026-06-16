タレントのボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者が6月14日、知人女性に対する不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕された。「県警によると、事件があったとされるのは4月21日。千葉県内の住宅で、知人女性に対し性的暴行を加えた疑いです。女性は翌22日には警察へ被害を申告し、防犯カメラ映像などの捜査を経て、帰国直後のボビー容疑者を羽田空港で逮捕しました。本人は『自分ではない』『事実はまったく違います』などと、容疑を