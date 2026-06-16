17日（水）は前線の影響で、九州から東海と沖縄では雲が広がりやすく、太平洋側を中心に所々で雨が降るでしょう。九州や沖縄では雷を伴った激しい雨の降る所もある見込みです。そのほかの地域は高気圧に覆われて概ね晴れますが、北海道では北部を中心ににわか雨の所もありそうです。最高気温は西日本や東海で平年より低い所があるほかは、平年並みか高い予想です。17日までは東日本や北日本を中心に晴れる所が多くなりますが、18日