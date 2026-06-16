16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.9％減の5407億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.4％減の4177億円だった。 個別ではグローバルＸ半導体ＥＴＦ 、ＳＭＤＡＭ日経２２５ 、グローバルＸＭｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤ