俳優の高橋英樹が15日に自身のアメブロを更新。豪華な朝食や、牛丼チェーン店『松屋』の冷凍食品をアレンジしたことを報告した。この日、高橋は「豪華盛り沢山の朝ごはん」というタイトルでブログを更新。ヒレカツサンドやサラダなど品数豊富な朝食の写真を公開し「野菜プレートも二皿です」とコメントした。続けて「出汁漬けブロッコリーが旨いなあ」と述べ「豪華野菜サラダで健康維持です」と日々のこだわりを明かした。また、同