オランダ戦(△2-2)から一夜明けた15日、ベースキャンプ地のナッシュビルで行われたU-19日本代表との練習試合で日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)がゴールを決め、好調持続をアピールした。本人によると、FW塩貝健人のパスを受けてペナルティーエリア外からのシュートを決めたそうで、2-0の勝利に貢献。「少ないチャンスでゴールをモノにする感覚は研ぎ澄まされているのかなと思う。今日もあの1点以外は大きなチャンスがなかっ