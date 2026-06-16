Amazonは、プライム会員限定のセール「プライムデー」を7月10日～13日に開催する。あわせて、一部商品を特別価格で提供する「プライムデー先行セール」も7月7日～9日の3日間実施する。 過去最大300万点以上の商品 今年のプライムデーでは、日々の暮らしに欠かせない食料品や日用品から猛暑対策アイテムまで、前年を上回る300万点以上の商品がセール対象となる。