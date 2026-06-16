Amazonは、プライム会員限定のセール「プライムデー」を7月10日～13日に開催する。あわせて、一部商品を特別価格で提供する「プライムデー先行セール」も7月7日～9日の3日間実施する。

過去最大300万点以上の商品

今年のプライムデーでは、日々の暮らしに欠かせない食料品や日用品から猛暑対策アイテムまで、前年を上回る300万点以上の商品がセール対象となる。

目玉のひとつが、日本のプライムデー初登場のアップル製品。「iPhone Air」や「AirPods Pro 3」、「Apple Watch SE 3」などが先行セールから登場する。また、プライムデー当日には「iPhone 15」や「iPhone 16e」も特別価格で提供される。

Amazon Haulでのセールと各種キャンペーン

2025年10月に開始した低価格帯ストア「Amazon Haul」でも、7月7日の先行セールより幅広いカテゴリーを特別価格で提供し、日用品やファッションなどをより手軽に購入できるようにする。

また、買い物がさらにお得になる「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」も開催する。期間中に合計1万円以上買い物をすると、条件に応じて最大1万ポイントのAmazonポイントが還元される。さらに、最大10万ポイントが当たる大抽選会も行われる。

dアカウント連携による「dポイントキャンペーン」もあわせて展開する。新たにアカウントを連携して買い物をしたユーザーには、初回購入金額の10％（上限500ポイント）を還元する。

さらに、dポイントを500ポイント利用したうえで5000円以上の買い物をすると、最大10万ポイントが当たる抽選会に参加できる。こちらは連携済みユーザーも対象。