１６日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０９．３２ポイント（１．２５％）安の２４５３３．３５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１０．６５ポイント（１．３２％）安の８２６５．０９ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１３３７億２８９０万香港ドルに縮小している（１５日前場は１５９１億１２０万香港ドル）。投資家心理が悪化する流れ。中