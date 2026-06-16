“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの生涯を映画化した『Michael／マイケル』でプロデューサーを務めたグレアム・キングが来日。THE RIVERの単独インタビューに応じた。 キングは、クイーンのフレディ・マーキュリーを描いた『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）を世界的大ヒットに導いた名プロデューサー。その後に選んだ題材が、さらに巨大な存在であるマイケル・