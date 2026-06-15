7月24日（金）全国ロードショーの『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズを7月10日（金）より、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ他にて、順次発売される。＞＞＞映画ちいかわグッズをチェック！（写真30点）ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧