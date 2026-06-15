6月13日、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式がお台場のTOYOTA ARENA TOKYOで開催された。国内外の人気アーティストが集結した一大イベントに視聴者は大いに盛り上がった一方、意外な声が聞こえている……。「当日はグラミー賞受賞経験を持つSam Smithさんが同性愛を歌った『My Guy』を披露したほか、米津玄師さん、藤井風さん、Mrs. GREEN APPLE、サカナクションなど、現在の音楽シーンを代表するアーティストが出演しました