2026年の英国におけるベストバイな1台2026年の英国における、ベストバイな1台は？日々試乗に勤しむAUTOCAR UK編集部がカテゴリー別に代表を選び、望ましい道が広がるグレートブリテン島中南部のオックスフォードシャーへ集合。意見を交わし、生え抜きの5台から頂点を決めてみたい。【画像】フライングスパーからロードスターまでUK編集部が選ぶ2026年のベストバイな5台全165枚イリヤ・バプラート（以下：イリヤ）：数あるコ