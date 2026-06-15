日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」は、6月21日の「父の日」に合わせ、6月の特別編成として「最強パパ特集」を届けることを決定した。本特集の目玉として、フランス発の傑作クライムドラマ2作品の最新シーズンが、どこよりも早く独占日本初放送される。 視聴者410万人超えの大ヒット作も！ラインナップは、仕事はピカイチだが家庭での交渉はダメダメな父親の奮闘をユーモラスに描