山形市の千歳山の登山道近くで15日午前、下山中の登山者がクマ１頭を目撃した。山形市で注意を呼び掛けている。クマが目撃されたのは、山形市平清水の千歳山の登山道近く。山形市によると15日午前10時20分ごろ、千歳山の登山者が下山途中にクマ１頭を目撃。体長約１メートルの成獣とみられている。現場は、平清水バス停から東に約650メートルの山林で、山形市で注意を呼び掛けている。