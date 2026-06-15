モーター駆動の「快速SUV」！スバル最小のコンパクトSUV「REX（レックス）」は、ダイハツ「ロッキー」のOEMモデルで、スバル初の小型SUVとして展開されています。なかでも最上級グレード「Z HYBRID」は、お手ごろな価格設定と低燃費性能で、いま密かに注目を集めています。どのようなモデルなのでしょうか。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが新車260万円のスバル「最上級“コンパクトSUV”」です！ 画像で見る（30枚以