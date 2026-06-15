サウディアは、エアバスA321XLR型機にパナソニック・アビオニクスの次世代機内エンターテインメント（IFE）ソリューション「Astrova（アストローバ）」を導入した。これにより、「Modular Interactive（MI）」プラットフォーム、3Dインタラクティブマップアプリケーション「Arc」も導入される。導入機材数は15機。さらに、エアバスA321型機15機とエアバスA330型機12機、ボーイング777型機19機の計46機にも「Astrova」を改修により