約7割の国民が女性天皇を容認し「愛子天皇」待望論が高まる中、なぜ麻生太郎氏をはじめとする保守系政治家は「旧宮家の男系男子」養子案を推進するのか？そこには、明治時代から続く権力者の恐るべきカラクリが隠されていました。国民の声を無視して進む皇室典範改正の“本当の狙い”に迫ります。（ノンフィクションライター窪田順生）この記事の著者・窪田順生さんをフォローするか、連載〈情報戦の裏側〉をフォローすると最新