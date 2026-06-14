企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは2026年5月19日、同社が提供する新入社員研修の受講生を対象に実施した新入社員の「入社の決め手やキャリア観について」の調査結果を発表した。入社の決め手は「事業内容」が最多で63.4％調査では、「入社の決め手」を3つまで選んでもらったところ、「事業内容に興味があった」が63.4％で最多となった。次いで、「成長できる環境があると感じた」が57.9％、「面接してく