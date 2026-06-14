Jリーグの番記者さんが『J2、J3の今』を伝えるJ論チャンネル。。藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン鈴木康浩｜栃木フットボールマガジン上記サイトの3人が『J2・J3百年構想リーグ』について語った動画となります。◯関連LIVE番記者が選ぶ！百年構想リーグ「非公式アウォーズ」【J1・J2・J3】