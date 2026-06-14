小雨程度なら普段履いている靴やスニーカーでもいいですが、朝から土砂降りなんて日は「さて、どうしようか」となります。ちょっとおしゃれな長靴を持っていて、履いていっても問題ない仕事であれば迷うことはないですが、そういうわけにもいかない人にとっては、悩みどころです。そんなとき、頼りになるのが防水や撥水加工が施されたレインシューズです。近年は素材の進化も進み、防水でありながら中がムレないものもたくさんあり