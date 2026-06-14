大人気女優がさすがの現地レポートだ。森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、オランダ代表と米国テキサス州のダラス・スタジアムで対戦する。大注目のビッグマッチを直前に控え、森保ジャパンは前日練習を実施。日向坂46の元メンバーで、豊富なサッカーの知識を持つ影山優佳さんは、現地でその様子を見学したようだ。自身のXで次のようにレポートした。「これまで以上