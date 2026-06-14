[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](バンクーバー)※13:00開始<出場メンバー>[オーストラリア]先発GK 18 パトリック ビーチDF 3 アレッサンドロ・チルカーティDF 19 ハリー・サウターDF 21 キャメロン・バージェスMF 4 ジェイコブ イタリアーノMF 5 ジョーダン・ボスMF 8 コナー・メトカーフMF 13 エイデン オニールMF 17 ネストリー イランクンダMF 24 ポール オコンFW 9 モハメド トゥーレ控えGK 1 マシュー・ライアンGK