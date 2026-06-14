[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](バンクーバー)

※13:00開始

<出場メンバー>

[オーストラリア]

先発

GK 18 パトリック ビーチ

DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ

DF 4 ジェイコブ イタリアーノ

DF 5 ジョーダン・ボス

DF 19 ハリー・サウター

DF 21 キャメロン・バージェス

MF 8 コナー・メトカーフ

MF 13 エイデン オニール

MF 17 ネストリー イランクンダ

MF 24 ポール オコン

FW 9 モハメド トゥーレ

控え

GK 1 マシュー・ライアン

GK 12 ポール イゾー

DF 2 ミロシュ デゲネク

DF 6 ジェイソン・ゲリア

DF 15 カイ トレウィン

DF 16 アジズ ベヒッチ

DF 25 ルーカス ヘリントン

MF 10 アイディン・フルスティッチ

MF 11 アワー・メイビル

MF 14 キャメロン デヴリン

MF 20 クリスティアン・ボルパト

MF 22 ジャクソン・アーバイン

FW 7 マシュー・レッキー

FW 23 ニシャン ヴェルピレイ

FW 26 テテ・イェンギ

監督

ポポヴィッチアントニー

[トルコ]

先発

GK 23 ウグルカン・チャクル

DF 2 ゼキ・チェリク

DF 3 メリフ・デミラル

DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ

DF 20 フェルディ・カディオール

MF 6 オルクン・コクチュ

MF 8 アルダ・ギュレル

MF 10 ハカン・チャルハノール

MF 16 イスマイル ユクセキ

MF 21 バルシュ・ユルマズ

FW 7 ケレム・アクトゥルコール

控え

GK 1 メルト ギュノク

GK 12 アルタイ・バユンドゥル

DF 4 チャグラル・ソユンク

DF 13 エレン エルマル

DF 15 オザン・カバク

DF 18 メルト・ミュルドゥル

DF 22 カーン・アイハン

DF 25 サメト アカイディン

MF 5 サリフ・エズジャン

MF 17 イルファン カフヴェジ

MF 26 ジャン・ウズン

FW 9 デニス・ギュル

FW 11 ケナン・ユルディズ

FW 19 ユヌス アクギュン

FW 24 オウズ アイデュン

監督

ヴィンチェンツォ モンテッラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります