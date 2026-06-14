オーストラリアvsトルコ スタメン発表
[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](バンクーバー)
※13:00開始
<出場メンバー>
[オーストラリア]
先発
GK 18 パトリック ビーチ
DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ
DF 4 ジェイコブ イタリアーノ
DF 5 ジョーダン・ボス
DF 19 ハリー・サウター
DF 21 キャメロン・バージェス
MF 8 コナー・メトカーフ
MF 13 エイデン オニール
MF 17 ネストリー イランクンダ
MF 24 ポール オコン
FW 9 モハメド トゥーレ
控え
GK 1 マシュー・ライアン
GK 12 ポール イゾー
DF 2 ミロシュ デゲネク
DF 6 ジェイソン・ゲリア
DF 15 カイ トレウィン
DF 16 アジズ ベヒッチ
DF 25 ルーカス ヘリントン
MF 10 アイディン・フルスティッチ
MF 11 アワー・メイビル
MF 14 キャメロン デヴリン
MF 20 クリスティアン・ボルパト
MF 22 ジャクソン・アーバイン
FW 7 マシュー・レッキー
FW 23 ニシャン ヴェルピレイ
FW 26 テテ・イェンギ
監督
ポポヴィッチアントニー
[トルコ]
先発
GK 23 ウグルカン・チャクル
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 3 メリフ・デミラル
DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 20 フェルディ・カディオール
MF 6 オルクン・コクチュ
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 16 イスマイル ユクセキ
MF 21 バルシュ・ユルマズ
FW 7 ケレム・アクトゥルコール
控え
GK 1 メルト ギュノク
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 13 エレン エルマル
DF 15 オザン・カバク
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 22 カーン・アイハン
DF 25 サメト アカイディン
MF 5 サリフ・エズジャン
MF 17 イルファン カフヴェジ
MF 26 ジャン・ウズン
FW 9 デニス・ギュル
FW 11 ケナン・ユルディズ
FW 19 ユヌス アクギュン
FW 24 オウズ アイデュン
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
※13:00開始
<出場メンバー>
[オーストラリア]
先発
GK 18 パトリック ビーチ
DF 3 アレッサンドロ・チルカーティ
DF 4 ジェイコブ イタリアーノ
DF 5 ジョーダン・ボス
DF 19 ハリー・サウター
DF 21 キャメロン・バージェス
MF 8 コナー・メトカーフ
MF 13 エイデン オニール
MF 17 ネストリー イランクンダ
MF 24 ポール オコン
控え
GK 1 マシュー・ライアン
GK 12 ポール イゾー
DF 2 ミロシュ デゲネク
DF 6 ジェイソン・ゲリア
DF 15 カイ トレウィン
DF 16 アジズ ベヒッチ
DF 25 ルーカス ヘリントン
MF 10 アイディン・フルスティッチ
MF 11 アワー・メイビル
MF 14 キャメロン デヴリン
MF 20 クリスティアン・ボルパト
MF 22 ジャクソン・アーバイン
FW 7 マシュー・レッキー
FW 23 ニシャン ヴェルピレイ
FW 26 テテ・イェンギ
監督
ポポヴィッチアントニー
[トルコ]
先発
GK 23 ウグルカン・チャクル
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 3 メリフ・デミラル
DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 20 フェルディ・カディオール
MF 6 オルクン・コクチュ
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 16 イスマイル ユクセキ
MF 21 バルシュ・ユルマズ
FW 7 ケレム・アクトゥルコール
控え
GK 1 メルト ギュノク
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 13 エレン エルマル
DF 15 オザン・カバク
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 22 カーン・アイハン
DF 25 サメト アカイディン
MF 5 サリフ・エズジャン
MF 17 イルファン カフヴェジ
MF 26 ジャン・ウズン
FW 9 デニス・ギュル
FW 11 ケナン・ユルディズ
FW 19 ユヌス アクギュン
FW 24 オウズ アイデュン
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります