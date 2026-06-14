インスタグラムで子育て情報を発信しているみずもとまいさんの漫画「母親から父親の愚痴を聞いて育った結果」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む子どもの頃、母親から父親についての愚痴をよく聞かされていた作者。その結果、結婚に対して夢を持てなくなっていました。しかし夫に出会い、自分が母親になったことで、子どもとの接し方で意識するようになったことが…という内容