きょうは上空の寒気が抜けるため、北日本を中心に広く晴れ間があるでしょう。午後のにわか雨は、山沿いのごく一部となりそうです。沖縄や奄美は梅雨前線の影響で、激しい雷雨となる予想です。予想最高気温は全国的に平年よりやや高く、北日本は真夏並みの所があり、日差しがジリジリと暑く感じられるでしょう。あすから水曜日は沖縄と奄美で、梅雨終盤の大雨が続きそうです。木曜日以降は梅雨前線が北上し、本州付近は雨の降りやす