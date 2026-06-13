6月11日、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのYouTubeチャンネル「コロコロチキチキペッパーズの『よろチキチャンネル』が更新された。『【41歳】ナダルが人生初のピラティスをやってみました【コロチキ】』と題した動画が公開されたが、そのなかで見せたナダルの表情が俳優の東幹久を思わせると、注目を集めている。動画の冒頭、ナダルは、これまで何度も「やる」と言いながら実行してこなかったピラティスに初挑戦す