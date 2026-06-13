6月11日、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのYouTubeチャンネル「コロコロチキチキペッパーズの『よろチキチャンネル』が更新された。『【41歳】ナダルが人生初のピラティスをやってみました【コロチキ】』と題した動画が公開されたが、そのなかで見せたナダルの表情が俳優の東幹久を思わせると、注目を集めている。

動画の冒頭、ナダルは、これまで何度も「やる」と言いながら実行してこなかったピラティスに初挑戦することを報告。「ピラティスを始めたい人の参考になれば」と意気込みを語りながら、スタジオへ向かった。

「レッスンでは、専用マシンを使ったトレーニングに挑戦していました。ナダルさんは足を固定した状態で、ロープにつながれたバーを握って座り、ゆっくりと上体を仰向けの姿勢にした後、そこからまた上体を起こす動作を繰り返していました。腹筋運動に近い動きなのですが、負荷に耐えながらゆっくりと体を起こした際、目を大きく見開きながら、口元を引き締めるような表情になりました。その一瞬が、東さんに非常によく似ていたんです。もともとナダルさんは顔立ちが濃く、かつては東さんをものまねのレパートリーにしていましたから」（芸能ジャーナリスト）

X上にはファンからも、

《過去一で東幹久かも》

といった“激似”ぶりを指摘する声や、

《こりゃ簡単に仕事無くならねーぞ、顔がおもろすぎる》

といった声も寄せられている。

ナダルは2012年4月に相方・西野創人（そうと）に誘われ、コロコロチキチキペッパーズを結成。2015年には『キングオブコント2015』（TBS系）で優勝を果たし、「イッちゃってる!」のギャグで注目を集めた。しかし、賞レース王者として期待されたほどテレビでの活躍が続かなかった時期もあった。その後、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で見せた“クズキャラ”が大きな話題となり、再び脚光を浴びる存在となっている。

「ナダルさんは思ったことをそのまま口にしてしまうキャラクターで、再ブレイクを果たしました。ドッキリ企画で激しく怒ったり、予想外の言動を見せたりと、よくも悪くも強烈な印象を残したことで、唯一無二のポジションを確立しています。

ビジュアルについては、坊主頭のインパクトとは裏腹に、目鼻立ちが整っており、以前から東さんのほかSnow Manの阿部亮平さん、俳優の佐野岳さんに似ているというファンの声も聞かれていました。強烈なキャラクターに隠れがちですが、こうした意外な一面もナダルさんの魅力のひとつなのでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

ピラティス初挑戦のはずが、思わぬ形で話題となったナダル。身体づくりがうまくいけば、その“激似”ぶりにも磨きががかかるかも。