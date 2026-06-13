新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年の「FIA 世界耐久選手権（WEC）」において、９月27日（日）に静岡県の富士スピードウェイにて開催される「富士６時間レース」の決勝レース、および11月７日（土）にバーレーンのバーレーン・インターナショナル・サーキットで開催される最終ラウンド「バーレーン８時間レース」の決勝レースを無料生中継することを発表した。 「FIA 世界耐久選手権（WEC）」は、伝統ある「ル・マ