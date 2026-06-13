ABEMA、富士６時間レースとバーレーン８時間レースを無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年の「FIA 世界耐久選手権（WEC）」において、９月27日（日）に静岡県の富士スピードウェイにて開催される「富士６時間レース」の決勝レース、および11月７日（土）にバーレーンのバーレーン・インターナショナル・サーキットで開催される最終ラウンド「バーレーン８時間レース」の決勝レースを無料生中継することを発表した。
「FIA 世界耐久選手権（WEC）」は、伝統ある「ル・マン24時間レース」を代表とし、世界各地を転戦する耐久レースの最高峰シリーズ。最高峰の「ハイパーカー」クラスと市販車をベースとした「LMGT３」クラスという、速度差の大きく異なる２つのクラスの車両が同時にコースを走る過酷な混走フォーマットが最大の特徴。トップカテゴリーであるハイパーカークラスには、日本勢のトヨタをはじめ、フェラーリ、ポルシェ、BMW、キャデラック、プジョー、アルピーヌ、アストンマーティンなど世界中の名立たる自動車メーカーが威信をかけてワークス参戦している。
「ABEMA」では、６月13日（土）22時30分より、世界三大レースのひとつに数えられるWECの最高峰「ル・マン24時間レース」の決勝レースを24時間完全無料生中継。本大会には、過去2018年から５連覇という偉業を成し遂げた日本勢のトヨタが参戦しており、王座奪還となる優勝を果たせるか大きな注目が集まっている。
「ル・マン24時間レース」での熱戦を経て、「ABEMA」では９月27日（日）に決勝を迎える静岡県の富士スピードウェイにて開催される「富士６時間レース」、そして11月７日（土）に決勝を迎える、中東でのシリーズ最終戦「バーレーン８時間レース」を無料生中継する。
（C）AbemaTV, Inc.
「ABEMA」では、６月13日（土）22時30分より、世界三大レースのひとつに数えられるWECの最高峰「ル・マン24時間レース」の決勝レースを24時間完全無料生中継。本大会には、過去2018年から５連覇という偉業を成し遂げた日本勢のトヨタが参戦しており、王座奪還となる優勝を果たせるか大きな注目が集まっている。
「ル・マン24時間レース」での熱戦を経て、「ABEMA」では９月27日（日）に決勝を迎える静岡県の富士スピードウェイにて開催される「富士６時間レース」、そして11月７日（土）に決勝を迎える、中東でのシリーズ最終戦「バーレーン８時間レース」を無料生中継する。
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