ロバーツ監督は「IL入りする状況ではない」と軽傷を強調した【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）スタメンから外れた大黒柱の元気な姿に、胸を撫で下ろす声が続出している。ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地で行われているホワイトソックス戦の先発メンバーから外れた。前日に左膝の炎症で途中交代していたため状態が心配されていたが、試合中にベンチへ姿を現し、安堵の声が殺到してい