ロバーツ監督は「IL入りする状況ではない」と軽傷を強調した

【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）

スタメンから外れた大黒柱の元気な姿に、胸を撫で下ろす声が続出している。ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地で行われるホワイトソックス戦の先発メンバーから外れた。前日に左膝の炎症で途中交代していたため状態が心配されていたが、試合中にベンチへ姿を現し、安堵の声が殺到している。

大谷は前日の敵地パイレーツ戦に先発出場し、13号を放つなど登板翌日でも4出塁の活躍を見せていた。しかし、7回に代打を送られて途中交代となり、球団から左膝の炎症と発表されていた。スタメンに名前はなく心配の声が広がっていた。それでも、試合が始まってからしばらくしてベンチに登場し、リラックスした表情で戦況を見つめる姿があった。

試合前、ロバーツ監督は画像診断で構造上の問題は見つからず、負傷者リストに入る状況ではないと離脱を完全に否定。次回の先発登板も問題ないとしている。スタメンを外した理由については「移動もありましたし、もう1日休みを与えることにしました」と大事をとっての休養であると明かし、翌日の試合でのスタメン復帰を願っていた。

重傷の懸念もあった中で見せた元気な姿に、ファンも大喜びの様子を見せている。「ダグアウトに大谷さんの姿が」「ベンチでリラックスする大谷選手の姿が見れて一安心」「大谷翔平選手が姿を現す」「ベンチから試合観てる大谷くん、試合に出てないからTVで野球観てるおじさんみたいで面白い」「大谷さんベンチきた!」「ベンチで思いっきり左脚動かしてるじゃんwww」「あ、いる!」といった声が寄せられた。

この試合では佐々木朗希投手が先発登板した。（Full-Count編集部）