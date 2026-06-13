ドローン、ミサイル、潜水艦まで、兵器製造の常識を破り急拡大する防衛スタートアップ、アンドゥリル。だが、すべてが順調なわけではない。置き去りにされる安全性と労働環境の実情を元従業員、現役従業員、周辺住民に聞いた。