きょう13日(土)は、本州付近では晴れる所が多いでしょう。東〜北日本は、上空の寒気の影響で、山沿いを中心に急な雷雨となる所がありそうです。平野部でも折り畳み傘を持っておくと安心です。南西諸島は雨が続くでしょう。最高気温は、きのうと同じくらいの所が多く、関東から西は28℃から30℃の所が多いでしょう。あす日曜日も晴れる所が多く、この週末は梅雨の中休みとなりそうです。月曜日は太平洋側を中心に雨の降る所がありそ