5月下旬のタイガース戦で走塁時に負傷【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が12日（日本時間13日）、本拠地でのドジャース戦前に報道陣の取材に応じた。無念の離脱から約2週間、現在の心境を明かしている。村上は5月29日（同30日）のタイガース戦の3回、1死一塁で迎えた第2打席で二ゴロに終わるも全力疾走で一塁を駆け抜けた直後に右足を負傷。途中交代し、IL入りが決まっ