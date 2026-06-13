仮想空間を活用し、環境負荷低減ドライビングシミュレーターはますます高度化しており、自動車や部品の開発方法を大きく変革しつつある。かつては、ドライバーやパイロットを実際にF1マシンや飛行機に乗せることなく、リアルな訓練環境を作り出すというレベルだったが、今ではさらに進化を遂げている。【画像】ブリヂストンの歴史と発展を知る！福岡県久留米市にある『石橋文化センター』全51枚ハードウェア・イン・ザ・ループ（