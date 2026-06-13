【HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]】 2026年5月23日発売 価格：2,530円 ガンダムベース販売商品 「機動新世紀ガンダムX」に登場するMS「ガンダムダブルエックス」をクリアカラーで成形した限定アイテム「HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]」が5月23日よりガンダムベース各店舗にて発売となった。 「H