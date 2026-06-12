あす土曜日にかけて突然の雷雨に注意

北日本や東日本では、13日(土)にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

▼発雷確率▼雨風シミュレーション▼全国の週間天気予報

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13日(土)にかけて、北日本から東日本の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。13日(土)の午後は北海道から東北地方、関東地方などで発雷確率が高くなっています。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

（気象庁が東北地方と関東甲信地方に情報を発表しています）

反時計回りの渦が・・・

気象庁が発表している予想天気図では、13日午前9時に日本のはるか南の海上に低圧部が予想されています。

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雨風シミュレーションでは16日(火)ごろから日本のはるか南東の海上に、場合によっては強い雨や風をもたらす「反時計回りの渦」が現れます。その反時計回りの渦は23日(火）にかけて強い雨域とともに日本の南の海上に進んできます。

このシミュレーションは、今後予想が変わる可能性があります。気象庁が発表する台風や大雨の情報に注意してください。

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